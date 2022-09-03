Послы Европы и США пришли проститься с Михаилом Горбачевым

Послы США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в Москве Джон Салливан, Дебора Броннерт, Геза Андреас фон Гайр, Пьер Леви и Маркос Гомес Мартинес посетили церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает ТАСС.

Первой цветы возложила Броннерт, после чего она подошла к родственникам Горбачева и пообщалась с ними. После нее проститься с первым президентом СССР подошли Салливан, фон Гайр, Гомес Мартинес и Леви. Все они после возложения цветов выражали соболезнования родственникам, а после остались на церемонии поговорить между собой.

Стоит отметить, что церемонию прощания посетил посол Японии Ф Тоехиса Кодзуки. Он возложил цветы и выразил соболезнования родственникам, после чего покинул Дом союзов.

Напомним, сегодня в Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Общий доступ для посетителей церемонии открыт с 10 утра. Прощание организуется протокольной службой администрации президента России с «элементами государственных похорон». После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.



Президент России Владимир Путин на похороны Михаила Горбачева не сможет прийти из-за своего рабочего графика. Он уже попрощался с умершим 1 сентября — заехал в Центральную клиническую больницу и возложил цветы к гробу.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, о смерти Михаила Горбачева стало известно 30 августа. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни.



Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).

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Максим Кокунин