В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает «РИА Новости».

Общий доступ для посетителей церемонии открыт с 10 утра. Прощание организуется протокольной службой администрации президента России с «элементами государственных похорон».

После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже простился с экс-президентом СССР. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Михаила Горбачева.

Президент России Владимир Путин на похороны Михаила Горбачева не сможет прийти из-за своего рабочего графика. Он уже попрощался с умершим 1 сентября — заехал в Центральную клиническую больницу и возложил цветы к гробу.

Напомним, о смерти Михаила Горбачева стало известно 30 августа. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни.



Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).

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Максим Кокунин