Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон — Владимира Путина на нем не будет

13:23, 01.09.2022 2
Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон — Владимира Путина на нем не будет
Фото: gorby.ru

Похороны лауреата Нобелевской премии мира 1990 года, первого президента СССР Михаила Горбачева пройдут с элементами государственных, в том числе с почетным караулом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин на похороны Михаила Горбачева не сможет прийти из-за своего рабочего графика. Однако он уже попрощался с умершим — заехал в Центральную клиническую больницу и возложил цветы к гробу. После этого президент России направился в Калининград, пишет «РИА Новости».

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Похоронят его в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище. Прощание по согласованию пройдет в Колонном зале Дома союзов.

Напомним, Владимир Путин накануне выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР. Он отметил, что Михаил Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».

Фото:kremlin.ru (архив)

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования дочери первого президента СССР Михаила Горбачева. Минтимер Шаймиев рассказывал о судьбе, характере и значении Михаила Горбачева для книги цикла «Жизнь замечательных людей». Отрывок из нее публикует «Реальное время».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:39
    Было бы полезно нынешнему руководству знать оценку результатов деятельности Горбачева народом. Они же видят, что их самих ждёт после ухода. Сделают ли выводы? Хотя их параллельный мир не переносит правды,но ведь от неё и не скроешься.
    Ответить
    Анонимно 14:09
    Ненависть к власти - это либеральный или коммунистический принцип.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция «Реальное время» Live / 01.09.2022