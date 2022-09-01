Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон — Владимира Путина на нем не будет

Похороны лауреата Нобелевской премии мира 1990 года, первого президента СССР Михаила Горбачева пройдут с элементами государственных, в том числе с почетным караулом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Глава государства Владимир Путин на похороны Михаила Горбачева не сможет прийти из-за своего рабочего графика. Однако он уже попрощался с умершим — заехал в Центральную клиническую больницу и возложил цветы к гробу. После этого президент России направился в Калининград, пишет «РИА Новости».

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Похоронят его в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище. Прощание по согласованию пройдет в Колонном зале Дома союзов.



Напомним, Владимир Путин накануне выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР. Он отметил, что Михаил Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».



Фото:kremlin.ru (архив)

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования дочери первого президента СССР Михаила Горбачева. Минтимер Шаймиев рассказывал о судьбе, характере и значении Михаила Горбачева для книги цикла «Жизнь замечательных людей». Отрывок из нее публикует «Реальное время».



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Татьяна Демина