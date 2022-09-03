В Тбилиси отменили концерты Макаревича*, Галкина и Меладзе

Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене в Тбилиси концертов трех российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени». Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что концерты должны были состояться во Дворце спорта, причиной отказа названо начало ремонтных работ в концертном зале.

Фото: youtube.com / скриншот

— На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты Макаревич*, Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы, — говорится в сообщении.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще шесть лиц, в том числе музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*.



— Макаревич Андрей Вадимович*, Гордон Дмитрий Ильич*, Гордеева Катерина Владимировна*, Жданов Иван Юрьевич*, Зимин Борис Дмитриевич*, — отмечается в реестре.

В список были включили бывшего директора ФБК** Иван Жданова* и предпринимателя Бориса Зимина*.



* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



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Максим Кокунин