Минюст включил в список физлиц-иноагентов 6 лиц, в том числе музыканта Андрея Макаревича*

Фото: Ринат Назметдинов

Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще шесть лиц, в том числе музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*, сказано на сайте ведомства.



— Макаревич Андрей Вадимович*, Гордон Дмитрий Ильич*, Гордеева Катерина Владимировна*, Жданов Иван Юрьевич*, Зимин Борис Дмитриевич*, — отмечается в реестре.

В список были включили бывшего директора ФБК** Иван Жданова* и предпринимателя Бориса Зимина*.

В конце июля депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. Он напомнил, что в декабре вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Этот документ запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения.



*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

** организация запрещена в России как экстремистская и ликвидирована решением суда.

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Маргарита Головатенко