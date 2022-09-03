В 2023 году на развитие инфраструктуры СНТ в Татарстане потратят 550 млн рублей

В 2023 году на развитие внешней и внутренней инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ в Татарстане планируется потратить 550 миллионов рублей. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно данным Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в 23 районах Татарстана действуют 1 383 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. На 30 тысяч га земель зарегистрирована 382 тысячи садовых участков.

Основное количество садов — около 90 % — расположено в пригородах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, уточняет пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Также Алексей Песошин сообщил, что с 2017 года Татарстан вложил 3,25 миллиарда рублей в улучшение внешней и внутренней инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ.

Он уточнил, что за эти годы в садовых обществах проложено более 150 км дорог, более 380 км линий электропередач, построены контейнерные площадки для ТБО, а также 184 км автодорог, протянуто 150 км водопровода, пробурена 121 скважина.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин