В Татарстане за неделю подешевели помидоры, яблоки и пшено

Фото: Максим Платонов

В конце августа в Татарстане зафиксировали снижение цен на свежие помидоры и огурцы, яблоки и пшено. Подешевели также бананы, свинина и некоторые другие основные продукты питания.

Заметнее всего снизились цены на свежие помидоры. Согласно данным Татарстанстата, с 22 по 29 августа они подешевели на 12,27%, до 68 рублей за килограмм. Средняя цена на свежие огурцы за это время сократилась на 4,6%, до 55,83 руб./кг.

Яблоки в конце августа подешевели в Татарстане на 4,78%, до 103,18 руб./кг. Средняя цена бананов стала ниже на 2% — 74,34%. Пшено в Татарстане подешевело на 2,6%, гречка — на 1,5%. Стоимость свинины упала на 1,02%.

Фото: Татарстанстат

Также в Татарстане к концу августа подешевели подсолнечное и сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, мягкие глазированные шоколадом конфеты, печенье, а также пшеничная мука и рис.

По данным Татарстанстата, в регионе в конце августа выросли средние цены на сметану и овощные, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания. Не изменилась стоимость баранины, а также хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки различных сортов.

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Татьяна Демина