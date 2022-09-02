Официальная статистика: в Татарстане в конце августа подорожали сметана и консервы для детского питания

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане в конце августа выросли средние цены на сметану, консервы для детского питания и ряд других основных продовольственных товаров. Не изменилась стоимость баранины, а также хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки различных сортов.

Согласно данным Татарстанстата, с 22 по 29 августа в республике сильнее всего подорожала сметана — на 2%. Средняя цена на нее достигла 241,74 рубля за килограмм.

Овощные консервы для детского питания подорожали на 1,71%, до 637,74 руб./кг, фруктово-ягодные — на 1,28%, до 479,87 руб./кг. Средняя цена на мясные консервы для детского питания поднялась всего на 0,46%, до 941,44 руб./кг.

На 1,07% в Татарстане за неделю подорожали сосиски и сардельки, а также упаковка из десяти куриных яиц — до 384,45 руб./кг и 59,63 рубля соответственно. На 1,35% выросли цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — до 74,62 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Незначительно в республике с 22 по 29 августа подорожали вермишель, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, соль, черный байховый чай, сахар-песок, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, а также маргарин, вареная колбаса и говядина.

Неделей ранее, с 15 по 22 августа, в Татарстане зафиксировали рост цен на маргарин и консервы для детского питания. Тогда же подорожали сахар-песок, сычужные твердые и мягкие сыры и полукопченая колбаса.



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Татьяна Демина