В Татарстане 40-летний мужчина предстанет перед судом за покушение на мошенничество в 1,4 млн рублей

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина, зная о том, что в отношении его знакомого возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве, предложил ему помощь в передаче полицейским через посредника взятки в размере 1,4 млн рублей за прекращение преследования.

Так, в период с октября по декабрь 2021 года подсудимый получил от мужчины 155 тысяч рублей, которые затем присвоил, но взятые на себя обязательства не выполнил. Позже обвиняемый сам обратился в полицию, заявив о своем знакомом.

Его и посредника задержала полиция. Свою вину фигурант частично признал, его поместили под домашний арест. Дело будет направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром сообщалось, что Советский райсуд Казани отправил под домашний арест до 30 октября начальника полиции — замначальника ОВД по Сармановскому району Рамиля Халикова. Ходатайство СК о заключении под стражу по делу о взятке и превышении полномочий было отклонено, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского суда.



Второй фигурант дела — оперативник Сармановского райотдела полиции Раиль Кашипов также помещен под домашний арест, но именно такую меру пресечения для него и просили следователи.

По данным источников «Реального времени», Кашипова задержали с поличным в ночь с 29 на 30 августа при получении 25 тысяч рублей от фигуранта уголовного дела о мошенничестве — некоего Сахарова. После чего следствием были получены показания Кашипова, что деньгами он должен был поделиться с Халиковым.



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Максим Кокунин