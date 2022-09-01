Цена нефти Brent опустилась до $92 за баррель впервые с 17 августа

Цена нефти Brent опустилась до $92 за баррель, такой отметки нефть достигла впервые с 17 августа, согласно данным лондонской биржи ICE.



По данным торгов на 21:02 мск, стоимость Brent снижалась до $91,95 за баррель. К 21:05 мск стоимость котировок замедлила снижение и находилась на уровне $91,98 за баррель.

Фото: pixabay.com

29 августа цена нефти Brent с поставкой в ноябре в понедельник росла на 4,25% и составила $103,22 за баррель. Нефть замедлила рост до $102,8 за баррель — на 3,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.



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Маргарита Головатенко