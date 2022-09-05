В Санкт-Петербурге открылся первый офис Банка Казани

Сегодня, 5 сентября, в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани по адресу: ул. Большая Московская, д. 18. В банке представлен универсальный перечень продуктов для физических и юридических лиц.

Банк Казани — это коммерческий банк с универсальным набором финансовых решений. За 30-летнюю историю банк приобрел репутацию надежного партнера для своих клиентов и имеет подтвержденный АКРА рейтинг на уровне BB+ (RU), прогноз — стабильный. Офисы Банка Казани работают в Москве, Нижнем Новгороде, в городах Татарстана и с сегодняшнего дня — в Северной столице.

В новом офисе в Санкт-Петербурге представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для населения, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Представители бизнеса за 1 день могут получить решение по кредиту на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа. Розничные клиенты могут оформить совершить валютно-обменные операции, получить кредит наличными, оформить дебетовую карту или открыть вклад. Банк занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии по комфортному курсу.

Если нет времени приехать в офис, банк представляет цифровые сервисы для бизнеса:

оставляйте заявку и получайте одобрение кредита на ХОЧУКРЕДИТ.РФ (18+);

получайте банковские гарантии на ХОЧУКОНТРАКТ.РФ (18+).

Банк Казани — динамично развивающийся банк, основным вектором развития которого является внедрение удобных онлайн-сервисов.

— Мы уделяем особое внимание удобству, безопасности и стабильности работы наших приложений. Экономия времени и денег нашими клиентами всегда в приоритете, — отмечает председатель правления Банка Казани Олег Бачурин.



Офис на Большой Московской, 18 открыт ежедневно с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Все подробности по продуктам можно найти на официальном сайте bankofkazan.ru (18+). Отвечаем на вопросы по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77, в telegram-чате и WhatsApp. Читайте первыми новости в нашем telegram-канале.

ООО КБЭР «Банк Казани»



Реклама