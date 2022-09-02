Татарстанское отделение Сбера профинансировало жилой комплекс в Хабаровске

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» и ООО СЗ «Ю-Девелопмент» подписали соглашение о финансировании строительства хабаровского жилого комплекса «GREEN»* на сумму 1,6 млрд. рублей.

ЖК «GREEN» находится в Хабаровске на улице Трехгорной — шоссе Воронежское. Жилой комплекс состоит из четырех десятиэтажных жилых домов, ему присущи современная авторская архитектура, дизайнерская отделка холлов, технологии повышенной безопасности.

Приобретение недвижимости у застройщиков, аккредитованных Сбербанком, позволяет свести возможные риски заемщиков к минимуму. Кроме того, при покупке квартиры в таких объектах клиенты могут оформить ипотечный кредит по упрощенной схеме, предоставив минимальный пакет документов.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Строительство ЖК GREEN ведется на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу, это значит, что покупатели вносят средства за приобретаемую недвижимость на специальный счет, а Сбербанк депонирует эти деньги до окончания строительства. Таким образом, Сбербанк выступает надежным агентом, гарантирующим покупателям квартир, что их средства будут находиться в полной безопасности до сдачи дома застройщиком».

Айгуль Юсупова, Генеральный директор ООО СЗ «Ю-Девелопмент»:

«Сбербанк — наш давний надежный партнер. В Татарстане мы совместно реализовали несколько масштабных проектов. Наш новый жилой комплекс в Хабаровске являет собой удивительно гармоничное сочетание насыщенной городской динамики и приватности семейной жизни».

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