Москвичка отдала 16 млн рублей мошенникам из Альметьевска

45-летняя жительница Москвы отдала мошенникам из Альметьевска, выдававшим себя за инвесторов 15 938 256 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По словам потерпевшей, она узнала от своей знакомой о том, как выгодно делать вложения в криптовалюту и инвестиции. Та же подруга посоветовала ей людей, которые предлагают возможность гарантированного пассивного дохода и даже устроила ей личную встречу в Москве. Заявительница вначале не приняла предложение приятельницы, но потом решила попробовать.

В начале августа прошлого года она перешла по ссылке, которую ей отправили эти люди, зарегистрировалась в электронно-торговой площадке, установила необходимую программу, создала личный кабинет и перевела на счет 300 тысяч рублей. Далее с июля по декабрь прошлого года женщина переводила мошенникам различные суммы, которые варьировались от 500 тысяч до 3 млн. Стоит отметь, что при этом никаких кредитов она не оформляла и использовала только личные сбережения.

В феврале 2022 года трейдеры пропали и заблокировали сайт. Женщине удалось поговорить с одним из них по телефону, мужчина обещал вернуть все потраченные средства, но исчез. Поняв, что ее обманули, она приехала в Альметьевск и обратилась за помощью в полицию.

Фото: realnoevremya.ru

В начале августа сообщалось, что мошенники похитили у жительницы Казани более 2 млн рублей, уговорив ее взять кредит и заключить договор об ипотеке. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей Москвы.



Москвичей обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые и неустановленные лица сговорились, чтобы обмануть жительницу Казани, считает следствие.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



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Максим Кокунин