В Казани на улице Николая Ершова образовалась пробка длиной в 1 километр

Фото: «Яндекс.Карты»

В Казани на улице Николая Ершова образовалась пробка длиной в 1 километр — она начинается от Советской площади и заканчивается у автобусной остановки «Кооперативный институт». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На участке пробки возле здания по адресу Николая Ершова, 51, в среднем ряду произошла авария. Наиболее сильно затруднено движения напротив ДК «Сайдаш».

Также пробки наблюдаются на улицах Гвардейской, Патриса Лумумбы и Космонавтов. В целом по Казани дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани вечером перед 1 сентября на ряде участков образовались сильные пробки, в городе наблюдается большое количество ДТП, несмотря на дорожную ситуацию в три балла. Только на пересечении улиц Ершова и Гвардейской случилось сразу три ДТП, движение на этих улицах сильно затруднено.

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Максим Кокунин