В Казани вечером перед 1 сентября образовались пробки из-за аварий

В Казани вечером перед 1 сентября на ряде участков образовались сильные пробки, в городе наблюдается большое количество ДТП, несмотря на дорожную ситуацию в 3 балла, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Только на пересечении улиц Ершова и Гвардейской образовались сразу три ДТП, движение на этих улицах сильно затруднено.

ДТП случилось на Мамадышском тракте — пробка тянется от улицы Аграрной. Еще одна авария — на Щербаковском переулке — пробка тянется почти на километр от улицы Тихомирнова.

Авария случилась на проспекте Победы на пересечении с улицей Родины. Движение затруднено на этом участке и на улице Ломжинской.

Сегодня утром в Казани на улице Николая Ершова образовалась двухкилометровая пробка — на участке пробки возле здания по адресу Николая Ершова, 29б произошла авария.



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Маргарита Головатенко