Как прошел День знаний в казанском танковом училище — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В строю Высшего танкового командного Краснознаменного училища 1 сентября 400 новобранцев — это будущие танкисты и замполиты. Сегодня они поклялись с гордостью нести высокое звание курсанта училища, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Курсантам есть на кого равняться: целая плеяда выпускников училища — легенды российского военного дела. 76 выпускников стали Героями Советского Союза, 21 — Героями России. 250 офицеров, окончивших училище, дослужились до маршалов и генералов.



Сегодня новобранцев с Днем знаний поздравило руководство Минобороны. Всем первокурсникам предстоит принять присягу — церемония пройдет в День танкиста, 11 сентября.

В августе в военном вузе состоялся очередной, уже 89-й по счету, выпуск. Об этом, а также других событиях — в обзоре «Реального времени».

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Маргарита Головатенко