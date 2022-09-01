В РКБ Татарстана назначили новых заведующего отделением травматологии №2 и главврача по диагностике
В РКБ Татарстана назначили заведующего отделением травматологии №2 и главврача по диагностике, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Заведующим отделением травматологии №2 стал Рустем Ринатович Фасахов.
Заместителем главного врача по диагностике назначен Раиль Радикович Гайзатуллин.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицинаВласть Татарстан
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