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В РКБ Татарстана назначили новых заведующего отделением травматологии №2 и главврача по диагностике

17:53, 01.09.2022
В РКБ Татарстана назначили новых заведующего отделением травматологии №2 и главврача по диагностике
Фото: Максим Платонов (архив)

В РКБ Татарстана назначили заведующего отделением травматологии №2 и главврача по диагностике, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Заведующим отделением травматологии №2 стал Рустем Ринатович Фасахов.

Фото: РКБ Татарстана

Заместителем главного врача по диагностике назначен Раиль Радикович Гайзатуллин.

Фото: РКБ Татарстана

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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