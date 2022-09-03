В июле в Татарстане снизилась потребность работодателей в сотрудниках

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле относительно июня в Татарстане сократилась потребность работодателей в сотрудниках. В органы службы занятости населения они заявили 47 334 вакансии.

Их количество по сравнению с июнем этого года сократилось на 2 тысячи, или на 4,1%. По сравнению с июлем прошлого года число вакансий, которые татарстанские работодатели заявили в органы службы занятости населения, сократилось на 22% — тогда их насчитывалось 60,6 тысячи.



По количеству зарегистрированных в органах службы занятости населения вакансий Татарстан занимает вторую строчку среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером стала Нижегородская область, где их число составило 62 549.

Фото: Максим Платонов

Наименьшее количество вакансий в органах службы занятости населения Марий Эл — их всего 6 951. По сравнению с июлем прошлого года их стало меньше почти на 22%.

На конец июня 2022 года в органах службы занятости населения Татарстана было зарегистрировано 49 370 вакансий, заявленных работодателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 18,2%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева