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Группа ТАИФ родным и близким Равиля Маганова: «искренне скорбим вместе с вами»

15:00, 01.09.2022 2
Группа ТАИФ родным и близким Равиля Маганова: «искренне скорбим вместе с вами»
Фото: пресс-служба президента РТ

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сегодня утром председателя совета директоров ПАО «Лукойл» Равиля Маганова.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

В нашей памяти Равиль Ульфатович останется талантливым руководителем, профессионалом своего дела и прекрасным человеком с активной жизненной позицией, который внес неоценимый вклад в развитие нефтяной и нефтехимической промышленности России. Светлая память о Равиле Ульфатовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:06
    очень странная смерть, честно говоря.
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  • Анонимно 15:18
    И ни слова в масс медиа...
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