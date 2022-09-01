Группа ТАИФ родным и близким Равиля Маганова: «искренне скорбим вместе с вами»
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сегодня утром председателя совета директоров ПАО «Лукойл» Равиля Маганова.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.
В нашей памяти Равиль Ульфатович останется талантливым руководителем, профессионалом своего дела и прекрасным человеком с активной жизненной позицией, который внес неоценимый вклад в развитие нефтяной и нефтехимической промышленности России. Светлая память о Равиле Ульфатовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.Общество Татарстан
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