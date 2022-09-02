Жители Татарстана потратили на табачные изделия больше, чем на свежие фрукты

По итогам января — июня 2022 года оборот розничной торговли табачными изделиями в Татарстане составил 13,3 млрд рублей. На свежие фрукты за это же время пришлось 10,9 миллиарда.

Согласно данным Татарстанстата, в категории продуктов наибольшая сумма приходится на продукты из мяса — 20,4 миллиарда рублей. Наименьшая сумма в обороте розничной торговли приходится на свежие овощи — 9 миллиардов рублей.

Оборот розничной торговли кондитерскими изделиями за первое полугодие 2022 года составил 19,3 миллиарда рублей, хлебом и хлебобулочными изделиями — 13 миллиардов, а мясом животных — 11,3 миллиарда.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане оборот розничной торговли легковыми автомобилями за январь — июнь оценивается в 38,6 миллиарда рублей, автомобильным бензином — 33,2 миллиарда, дизельным топливом — 12 миллиардов. На одежду жители республики потратили за полгода 24,5 миллиарда, на лекарства — 19,7 миллиарда, на обувь — 12,4 миллиарда, на косметику и парфюм — 11,8 миллиарда.

Напомним, по итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей. Из них большая часть — почти 315 млрд — пришлась на непродовольственные товары.

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Татьяна Демина