Годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%

Фото: Илья Репин

Инфляция в России замедлилась в годовом выражении до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее, об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».



С 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне прошлой недели, опустившись на -0,16%. Отмечается, что на прошедшей неделе цены снижались во всех секторах потребительского рынка.

— Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,24%) при удешевлении плодоовощной продукции (-3,57%). Кроме того, ускорилось снижение цен в сегменте туристических и регулируемых услуг (-0,68% после -0,06%) на фоне окончания сезона отпусков, — отметили в министерстве.

В обзоре указано, что продолжили дешеветь непродовольственные товары (-0,02%), в том числе электро- и бытовые приборы, а еще строительные материалы.

Фото: realnoevremya.ru

Годовая инфляция в России замедлилась до 14,6% на 22 августа. С 16 по 22 августа годовая инфляция ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам текущего года составит около 12—13%. По его словам, до конца года дефляционные процессы могут смениться «некоторым повышением цен в пределах таргета».

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Маргарита Головатенко