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СМИ узнали о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией

15:08, 28.08.2022
СМИ узнали о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Фото: pixabay.com

Евросоюз готов приостановить соглашение по визам с Россией, министры иностранных дел ЕС планируют поддержать эту идею, узнала FT.

По словам трех чиновников, участвующих в переговорах по этой теме, политическую поддержку должны высказать в ходе двухдневной встречи в Праге во вторник.

Более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут представить к концу 2022 года, заявили в ЕС.

Фото: realnoevremya.ru

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.

Сейчас российское дипломатическое ведомство наблюдает фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

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Маргарита Головатенко
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