СМИ узнали о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией

Евросоюз готов приостановить соглашение по визам с Россией, министры иностранных дел ЕС планируют поддержать эту идею, узнала FT.



По словам трех чиновников, участвующих в переговорах по этой теме, политическую поддержку должны высказать в ходе двухдневной встречи в Праге во вторник.



Более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут представить к концу 2022 года, заявили в ЕС.

Фото: realnoevremya.ru

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.

Сейчас российское дипломатическое ведомство наблюдает фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.



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Маргарита Головатенко