В Гомеле пройдут матчи по водному поло между юниорской сборной России и Национальной сборной Белоруссии

В Гомеле 2 и 3 сентября пройдут матчевые встречи по водному поло между юниорской сборной России до 20 лет и национальной сборной республики Беларусь. Матчи приурочены к 50-летию победы сборной СССР по водному поло на олимпийских играх в Мюнхене.



Цвета юниорской сборной России до 20 лет будут защищать два подвижных нападающих «Синтез — УОР»: Сергей Белянский и Богдан Комаров. В тренерский штаб сборной России вошел тренер из Татарстана Раис Ковязин.

В 1972 году в олимпийском турнире приняли участие 16 сборных, а сборная СССР подходила к турниру в качестве фаворита, поскольку в 1970 году советские ватерполисты стали двукратными чемпионами Европы. В финальном раунде Олимпиады подопечные тренера Анатолия Блюменталя смогли выиграть первое олимпийское золото по водному поло.

Фото: sintez-kazan.ru

Ватерпольная сборная Татарстана, составленная из игроков «Синтеза», стала победителем Спартакиады сильнейших в командных игровых видах спорта. Спортивная редакция «Реального времени» анализировала итоги турнира в водном поло.

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Маргарита Головатенко