В Казани больше половины родителей против запретов сотовых телефонов во время уроков в школах

В Казани шесть из десяти родителей (58%) против новой нормы о запрете использования сотовых телефонов на уроках в школах, согласно результатам исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного в период 20—31 августа (есть в распоряжении «Реального времени»).



Положительно к инициативе относятся 31% родителей, причем больше сторонников среди отцов — 33% против 25% среди матерей.

Большинство учителей тоже против мобильных телефонов во время занятий — 54%, среди мужчин — больше, чем среди женщин (55 и 52% соответственно). Активнее всех нововведение поддерживает старшее поколение педагогов. Инициативу Минпросвещения не одобряют 35% учителей.

В сравнении с прошлым годом число родителей, не желающих, чтобы дети пользовались телефонами на уроках, в школе выросло. Среди преподавателей количество сторонников инициативы не изменилось.



Фото: realnoevremya.ru

31 августа Министерство просвещения России запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах.

— У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках... использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — сказал глава ведомства Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

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Маргарита Головатенко