Трассу М-12 Москва — Казань частично откроют для автомобилистов в 2022 году

Фото: Максим Платонов

Трасса М-12 Москва—Казань будет частично открыта для автомобилистов в 2022 году, рассказал в интервью «Коммерсант» председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



По его словам, в середине сентября будет готов участок от Орехово-Зуево до А-108 — по нему планируют открыть движение сразу после того, как получат разрешение на эксплуатацию.

В середине октября рассчитывается выйти на сдачу в эксплуатацию участка южного обхода Владимира — от развязки с М-7 «Волга» и до дороги на Гусь-Хрустальный, а к концу года — сдать обход Петушков до М-7, соединив его с обходом Владимира.

К сентябрю 2023 года планируют запустить движение по всей М-12 до Казани.

Возведение всех искусственных сооружений (ИССО) 8-го этапа М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируют завершить в следующем году. Шесть из 41 уже готовы, на 35 еще идет активная работа, в том числе на внеклассном мостовом переходе через реку Волгу.



Дорожно-строительные работы идут полным ходом, чтобы в 2023 году запустить основной ход участка от Москвы до Казани. «В этом году мы должны около 100 км запустить в эксплуатацию с опережением на 1 год», — рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко