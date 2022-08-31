Все ИССО восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань возведут в 2023 году

Возведение всех искусственных сооружений (ИССО) 8-го этапа М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируют завершить в следующем году. Шесть из 41 уже готовы, на 35 еще идет активная работа, в том числе на внеклассном мостовом переходе через реку Волгу, сообщает ГК «Росавтодор».



Мост длиной 3 360 метров станет самым протяженным сооружением не только в Татарстане, но и на всей М-12. Общий вес металлоконструкций пролетных строений моста — 45 тысяч тонн. Для возведения опор использовали 82 тысячи кубометров бетона. Высота проезжей части над судовым ходом составит около 50 метров. Глубина реки Волги здесь достигает 19 метров. По высоте это больше, чем пятиэтажный дом.

Чтобы оградить котлован для сооружения ростверков от воды, мостовики делают круглую металлическую оболочку диаметром 10 метров и высотой 20 метров. Она состоит из пяти секций общей массой более 90 тонн прочной стали.

Высота опор одинаковая не везде, поскольку правый берег выше левого. Чтобы построить дорогу в таком рельефе без резких спусков и подъемов, строители еще делают выемку грунта. В местах, где основание готово, укладывают асфальт. Примерно на 20 км из 70 км 8-го этапа уже уложены слои асфальтобетона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работы на всей М-12 идут круглосуточно. Здесь трудятся в общей сложности 3 070 человек и 871 единица техники, задействован водный транспорт.



Дорожно-строительные работы идут полным ходом, чтобы в 2023 году запустить основной ход участка от Москвы до Казани. «В этом году мы должны около 100 км запустить в эксплуатацию с опережением на 1 год», — рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко