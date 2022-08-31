Обладатель Кубка Гагарина Максим Гончаров стал игроком «Нефтехимика»

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Бывший хоккеист «Салавата Юлаева», «Спартака» и «Авангарда» Максим Гончаров перешел в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамского хоккейного клуба.

В сезоне 2021/2022 Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 11 игр в составе «Авангарда» и «Сибири» в регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей. В сезоне 2020/2021 Гончаров выигрывал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».



На прошлой неделе нижнекамцы стали победителями предсезонного турнира Кубок TANECO в Казани. В двух играх «волки» с одинаковым счетом 4:3 одержали победы на «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».