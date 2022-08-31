В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани два пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.



Повышенный уровень формальдегида в воздухе Казани зарегистрировал пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова. Он оказался превышен в два раза и составил 0,1 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировал и пункт наблюдения №6, расположенный на ул. Степана Халтурина, 10. Он достиг 0,115 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 29 августа по 7 часов 31 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина