Российскую технологию — на международный рынок: СИБУР лицензирует технологию получения гексена-1

СИБУР и международная инжиниринговая компания Technip Energies (Франция) подписали соглашение о совместном лицензировании технологии получения гексена-1. Компании договорились о сотрудничестве в области технологии производства сомономера, являющегося компонентом производства полиэтилена высокой и низкой плотности и обязательной составляющей специальных марок этих полимеров. Применение гексена-1 значительно повышает характеристики полиэтилена в сравнении с базовыми марками, позволяя получить продукт премиального качества.

Технология HEXSIB — собственная разработка одного из научно-исследовательских центров СИБУРа — НИОСТ.

Как отмечается в распространенном для СМИ сообщении, «результатом сотрудничества СИБУРа и Technip Energies станут лицензионные соглашения, подписанные с иностранными компаниями-производителями полиолефинов. Цель команды партнеров — интеграция российской технологии в комплексные проектные решения по строительству новых мощностей, ориентированных на производство высокотехнологичных марок полиэтилена».

По своим технико-экономическим параметрам технология СИБУРа соответствует, а частью превосходит мировые бенчмарки. В частности, процесс HEXSIB протекает при более низких температуре и давлении, что снижает капиталоемкость производства и расходную норму ключевого сырья. Также технология HEXSIB «позволяет получать гексен полимеризационной чистоты с высокой селективностью, минимизируя выход других олефинов», — подчеркивается в сообщении СИБУРа.

В настоящее время потребителями гексена в периметре СИБУРа являются «ЗапСибНефтехим» и «Казаньоргсинтез». В перспективе он будет необходим АГХК. Обладая собственной сырьевой базой для производств гексена, СИБУР сегодня приобретает компонент у зарубежных производителей. В настоящее время изучаются возможности строительства собственной установки. «Потенциально это позволит компании обеспечить новым продуктом и страны СНГ, и собственные потребности с учетом будущих проектов», — приводятся СИБУРом слова генерального директора НИОСТа Владимира Бушкова. Он также отметил: «Задача наших партнеров Technip Energies — в представлении данной технологии на международном рынке лицензирования. У компании есть опыт в области лицензионной подготовки и инжиниринговой экспертизы. Более того, это интересное комплементарное решение: Technip поставляет решения в области пиролиза (а совокупно — и технологии по производству полиэтилена) и теперь готов представлять на международном рынке комплексное решение для производителей сополимерных марок полиэтилена с добавленной стоимостью, включающее технологию HEXSIB».