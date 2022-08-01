Минниханов призвал активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере с Таджикистаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал активизировать сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере, с Таджикистаном. Это прозвучало в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом республики в России Давлатшохом Гулмахмадзода.

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в осуществлении взаимодействия по линии КАМАЗа, продвижении продукции нефтехимических комплексов и расширении присутствия других татарстанских компаний на рынке Таджикистана.

Фото: tatarstan.ru

Среди приоритетных направлений сотрудничества — машиностроение, АПК, здравоохранение, информатизация. Татарстан готов поставлять вертолеты, сельхозтехнику, нефтегазовое оборудование, автошины, продукты питания, в том числе отвечающие требованиям халяль.

Также в ходе встречи Минниханов поблагодарил коллег из Таджикистана за вклад в работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Стороны обсудили вопросы образования и культуры. Сейчас в татарстанских вузах обучается порядка 900 студентов из Таджикистана. Активное участие в общественной жизни республики принимает национально-культурная автономия таджиков Татарстана «Сомониён», передает пресс-служба президента республики.



Сегодня стало известно, что с 4 августа возобновятся перелеты из Казани в Душанбе. Перелеты будут осуществляться каждый четверг на самолете Boeing 780-800.



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Татьяна Леухина