Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в августе выросла почти в три раза

Фото: Максим Платонов

В августе 2022 года в Татарстане выявили 3 639 случаев заражения коронавирусом. Это в 2,8 раза больше, чем в июле, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За июль этого года в Татарстане выявили 1 294 случая заражения COVID-19. В июне их число составляло 2 481.

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 157 489 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 150 915 человек. Умер от коронавируса 2 001 татарстанец, из которых пять — в августе.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина