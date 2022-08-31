В Татарстане за сутки зарегистрировали 317 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 317 заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 157 489 случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки 53 человека.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 37 человек. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 150 915.

Умер за весь период 2 001 заболевший. За сутки в Татарстане не зарегистрировано летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин