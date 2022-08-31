Заинская прокуратура выявила нарушения требований безопасности дорожного движения на двух остановках

Фото: Илья Репин

Заинская прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения возле остановок «Церковь» и «Бульвар Победы». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что общественные остановки не соответствуют требованиям государственных стандартов.

Так, возле остановки «Церковь» в нарушение ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» отсутствует боковая разделительная полоса. Кроме того, сам остановочный павильон не закреплен и не устойчив к опрокидыванию, не оборудован урной для мусора, отсутствует двусторонний дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Аналогичные нарушения выявлены на «Бульваре Победы».

В адрес руководителя исполкома Заинска внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура Татарстана

Неделю назад заинская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спортивной школе «Барс».



Пожарную сигнализацию установили в школе с нарушениями требований: сигнал о пожаре не формируется, световые выключатели «выход» не работают.



В адрес директора спортивного учреждения внесли представление об устранении нарушений и привлекли виновные лица к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

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Максим Кокунин