Заинская прокуратура выявила нарушения требований безопасности дорожного движения на двух остановках
Заинская прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения возле остановок «Церковь» и «Бульвар Победы». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Установлено, что общественные остановки не соответствуют требованиям государственных стандартов.
Так, возле остановки «Церковь» в нарушение ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» отсутствует боковая разделительная полоса. Кроме того, сам остановочный павильон не закреплен и не устойчив к опрокидыванию, не оборудован урной для мусора, отсутствует двусторонний дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Аналогичные нарушения выявлены на «Бульваре Победы».
В адрес руководителя исполкома Заинска внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Неделю назад заинская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спортивной школе «Барс».
Пожарную сигнализацию установили в школе с нарушениями требований: сигнал о пожаре не формируется, световые выключатели «выход» не работают.
В адрес директора спортивного учреждения внесли представление об устранении нарушений и привлекли виновные лица к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.
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