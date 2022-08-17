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Заинская прокуратура обнаружила нарушения требований пожарной безопасности в спортшколе

09:46, 17.08.2022 1
Заинская прокуратура обнаружила нарушения требований пожарной безопасности в спортшколе
Фото: прокуратура Татарстана

Заинская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спортивной школе «Барс». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пожарную сигнализацию установили в школе с нарушениями требований: сигнал о пожаре не формируется, световые выключатели «выход» не работают.

В адрес директора спортивного учреждения внесли представление об устранении нарушений и привлекли виновные лица к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

В начале июля прокуратура Советского района Казани провела проверку в Дербышкинском детском доме-интернате, предназначенном для граждан с психическими расстройствами. Выяснилось, что родители пяти детей не выплачивают алименты.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:52
    Это директор хотел сэкономить или рабочие плохо сделали ?
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