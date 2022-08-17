Заинская прокуратура обнаружила нарушения требований пожарной безопасности в спортшколе
Заинская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спортивной школе «Барс». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Пожарную сигнализацию установили в школе с нарушениями требований: сигнал о пожаре не формируется, световые выключатели «выход» не работают.
В адрес директора спортивного учреждения внесли представление об устранении нарушений и привлекли виновные лица к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.
В начале июля прокуратура Советского района Казани провела проверку в Дербышкинском детском доме-интернате, предназначенном для граждан с психическими расстройствами. Выяснилось, что родители пяти детей не выплачивают алименты.
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