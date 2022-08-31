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Причиной экстренной посадки в Казани самолета, летевшего в Екатеринбург, стала сработка сигнализации

09:12, 31.08.2022
Причиной экстренной посадки в Казани самолета, летевшего в Екатеринбург, стала сработка сигнализации
Фото: Максим Платонов (архив)

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Казани из-за сработавшей сигнализации перепада давления в салоне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно.

Уточняется, что борт выведен из расписания на период расследования инцидента.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера самолет подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. Борт благополучно сел в аэропорту столицы Татарстана. Судно провело в воздухе около часа.

В начале августа запасном аэродроме казанского аэропорта экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Омск — Москва. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

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Максим Кокунин
ОбществоПроисшествия Татарстан

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