Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Екатеринбург сел в Казани

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. На данный момент борт благополучно сел в аэропорту Казани, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточняется, что самолет провел в воздухе около часа.

Причина, по которой экипаж установил код ответчика на general emergency, уточняется.

Напомним, в начале августа запасном аэродроме казанского аэропорта экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Омск — Москва. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.