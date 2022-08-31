В Казани огласят приговор экс-начальнику отдела полиции «Горки» Габбазову

Фото: realnoevremya.ru (подсудимый с адвокатом Владимиром Гусевым)

Сегодня в Приволжском суде Казани намечено оглашение приговора по резонансному делу о давлении полицейского начальника на бизнес с целью получения взятки. Экс-глава ОП «Горки» Рафаэль Габбазов частично признавал вину лишь на старте расследования, в суде настаивал на оправдании, напоминает журналист «Реального времени».



За время судебного следствия по делу по эпизоду о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности истек срок давности.

По совокупности пяти оставшихся эпизодов гособвинитель Чулпан Шаехова запросила для полковника Габбазова 12 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 6 лет. Для обвиняемого в посредничестве взятке экс-главы «Татрыбхоза» Хайдара Гарифуллина прокуратура также предложила реальный срок — 5 лет колонии общего режима.

Напомним фабулу обвинений экс-начальнику ОП «Горки» Габбазову:

покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника;

превышение полномочий при проведении обыска с изъятием всей бухгалтерии и алкоголя по делу о краже цепочки и привлечением кафе к административной ответственности;

воспрепятствование предпринимательской деятельности кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка» Абдурахманжона Каримжанова) с проведением ежедневных проверок;

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова;

превышение полномочий с задержанием в 2017 году 17-летнего внука Каримжанова.

Габбазов был задержан в апреле 2018-го, после подписания протокола допроса с признанием следствие ходатайствовало о его домашнем аресте. На всех последующих допросах обвиняемый настаивал: все проверки и оперативно-следственные действия в отношении кафе «Восточная кухня» были законными, включая изъятие алкоголя под Новый год и ночную доставку в отдел несовершеннолетнего племянника Каримжанова.

В июне 2021 года, когда дело уже рассматривалось судом, обвиняемого полковника заключили под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

Потерпевший предприниматель на судебном допросе уверял — «беспредел товарища полковника» довел его до мыслей о суициде.