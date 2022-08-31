Российские вузы не фиксируют сокращения числа иностранных абитуриентов

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В вузы России по квоте правительства на бюджетные места зачислены более 21,5 тысячи абитуриентов из-за рубежа, прием еще продолжается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Уточняется, что основной поток поступающих в этом году шел из стран СНГ и Китая. Вместе с этим в ведомстве напомнили, что в 2022 году правительство увеличило до 23 тысяч количество бюджетных мест для иностранцев, в 2023 году оно будет увеличено до 30 тысяч.

В российских вузах отмечают, что не видят спада интереса со стороны иностранцев к обучению в России на фоне санкционного давления.

Так, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов рассказал, что на сегодняшний день к зачислению в вуз по квоте правительства рекомендованы 2 752 человека.

— Для обучения по контракту мы рассмотрели заявок на обучение от 2 041 иностранца — это на 200 человек больше, чем в прошлом году, при этом прием документов продлится до 29 сентября. Больше всего абитуриентов из Ирана, Китая, Вьетнама, Египта. В число наиболее массово представленных стран в этом году можно также назвать Ливан, Нигерию, Анголу, Турцию, Чад, Эквадор, — сказал он.

Ректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов сообщил, что в вуз зачислены 1 409 иностранных студентов, набор по квоте правительства в этом году вырос на 10%.

По его словам, среди поступивших в «Высшую школу экономики» абитуриенты из стран СНГ, Индии, Китая, Вьетнама, Нигерии, но нет студентов из Германии, Франции или США, но «набор по ним был не более 10%».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что регионы страны завершают плановую подготовку к началу учебного года, 1 сентября в школы пойдут более 17,5 млн учеников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, с началом учебного года в образовательные учреждения также пойдут более 7 млн дошкольников. Для обучения детей сегодня «созданы необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны», сказала она.

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Максим Кокунин