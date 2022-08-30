ВСУ обстреляли два приграничных села в Курской области

Украинские войска обстреляли два приграничных села в Курской области, повреждено шесть частных домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале.

— Сегодня под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка. В Елизаветовке пострадало шесть частных домовладений, повреждения получили в основном крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет, — говорится в сообщении.

Он отметил, что под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором погибло более 20 животных. Удары в Алексеевке пришлись на вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме, добавил он.

Фото: t.me/gubernator_46

20 июня подвергся обстрелу поселок Суземка в Брянской области. В результате обстрела населенного пункта повреждена РЭС и некоторые другие объекты. В поселке отключилось электроснабжение. По уточненной информации, в результате обстрела пострадал один человек — сотрудник РЭС, у него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

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Максим Кокунин