ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области

В Брянской области поселок Суземка подвергся обстрелу. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

В результате обстрела населенного пункта повреждена РЭС и некоторые другие объекты. В поселке в настоящее время частично отсутствует электроснабжение. На месте работают оперативные и аварийные службы.

По уточненной информации, в результате обстрела пострадал один человек — сотрудник РЭС, у него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела села Займище городского округа Клинцы Брянской области со стороны украинских военных. По информации СК, ВСУ с применением системы залпового огня обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе. В результате шестеро мирных жителей получили осколочные ранения.

Еще днем ранее Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ рынка в Буденновском районе Донецка. Погибли женщина 1972 года рождения, мужчина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Ранены не менее десяти мирных жителей, повреждены девять жилых домов.

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Маргарита Головатенко