На участке Большого Казанского кольца 31 августа в тестовом режиме запустят движение транспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

С 31 августа по Большому Казанскому кольцу на участке улицы Меховщиков от улицы Магистральной до улицы Девятаева в тестовом режиме откроется движение автомобильного транспорта, сообщает мэрия Казани.

Отмечается, что обновленная дорога протяженностью 1,7 км расширена с двух до четырех полос. Новый участок улучшит транспортную инфраструктуру района и станет важной частью БКК, позволяющей напрямую проехать с проспекта Победы до речного вокзала.

Кроме того, с завтрашнего дня автобусы №31 начнут курсировать по прежнему маршруту. Решение о восстановлении схемы движения автобусов данного маршрута раньше запланированного срока принято по поручению мэра города Ильсура Метшина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлой недели сообщалось, что в Казани завершается строительство участка Большого Казанского кольца на улице Меховщиков от улицы Магистральной до улицы Девятаева.

Работы начались в конце прошлого года и за это время были на участке были перенесены инженерные сети, заменена и переустроена ливневая канализация, построенная еще в 1935 году.

В июле «Реальное время» выяснило, что на восстановление изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности на участке Большого Казанского кольца направят 249,6 миллиона рублей. Речь идет об участке от ул. Сафиуллина до Оренбургского тракта в Приволжском районе.



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Максим Кокунин