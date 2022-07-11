Восстановление изношенных слоев на участке Большого Казанского кольца обойдется почти в 250 млн рублей
На восстановление изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности на участке Большого Казанского кольца направят 249,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Речь идет об участке от ул. Сафиуллина до Оренбургского тракта в Приволжском районе.
Основной вид работ — устройство дорожного покрытия. Оно должно быть выполнено до 31 октября этого года.
Напомним, новый участок Большого Казанского кольца на участке ул. Меховщиков, от ул. Магистральной до ул. Девятаева, планируют достроить к концу августа.
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