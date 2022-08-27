В Казани завершается строительство участка Большого казанского кольца на улице Меховщиков

В Казани завершается строительство участка Большого казанского кольца на улице Меховщиков от улицы Магистральной до улицы Девятаева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы начались в конце прошлого года и за это время были на участке были перенесены инженерные сети, заменена и переустроена ливневая канализация, построенная еще в 1935 году.

Фото: kzn.ru

Протяженность новой дороги составляет 1,7 км, а проезжая часть расширена с двух до четырех полос. Кроме того, на сегодняшний день уже завершена укладка асфальта, обустроены тротуары, установлены дорожные знаки, светофорные объекты, дорожные ограждения, а также обновленные остановочные павильоны.

Фото: kzn.ru

Напомним, движение транспорта в тестовом режиме на участке Большого Казанского кольца по ул.Меховщиков запустят в сентябре. После открытия нового участка дороги автобус №31 будет курсировать по прежнему маршруту, а автобусы №31а и №31в выведут из расписания.

В июле «Реальное время» выяснило, что на восстановление изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности на участке Большого Казанского кольца направят 249,6 миллиона рублей. Речь идет об участке от ул. Сафиуллина до Оренбургского тракта в Приволжском районе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин