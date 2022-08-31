Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость получения высшего образования для детей из многодетных семей

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает снижение вдвое стоимости обучения в вузах для детей из многодетных семей. Законотворцы ссылаются на отсутствие похожих льгот несмотря на сохраняющуюся высокую стоимость получения высшего образования.

Такая дополнительная мера поддержки может оказаться значимой в условиях, когда многодетные семьи несут расходы на оплату услуг ЖКХ, налогов, покупку необходимых товарок и услуг. В этих условиях получение высшего образования для детей может оказаться слишком большой и недоступной финансовой нагрузкой для таких семей. Кроме того, так можно оказать дополнительный знак поддержки людям, которые вносят весомый вклад в улучшение демографической обстановки в стране.

Фото: Ринат Назметдинов

Законопроект предлагает предоставить право на квоту детям из семей, воспитывающих трех и более детей, на обучение по программам бакалавриата и специалитета на оплату в размере 50% при успешном прохождении вступительных испытаний.

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Артем Гафаров