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В России выявили 37 067 случаев заболевания COVID-19 за сутки

11:10, 30.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 37 067 случаев заболевания COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 4 673 человека. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 482 648, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 30 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 36 729 человек. Всего вылечившихся — 18 557 580.

За сутки коронавирус унес жизни 94 россиян. Всего от инфекции скончались 384 254 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина

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