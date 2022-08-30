В России выявили 37 067 случаев заболевания COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 4 673 человека. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 482 648, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
По данным на 30 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 36 729 человек. Всего вылечившихся — 18 557 580.
За сутки коронавирус унес жизни 94 россиян. Всего от инфекции скончались 384 254 человека.
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