Жительница Казани отдала мошенникам более 2 миллионов рублей, взятых в кредит

Фото: прокуратура Татарстана

Мошенники похитили у жительницы Казани более 2 млн рублей, уговорив ее взять кредит и заключить договор об ипотеке. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей Москвы, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



Москвичей обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые и неустановленные лица сговорились, чтобы обмануть жительницу Казани, считает следствие.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Недавно 73-летняя жительница Набережных Челнов перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, поверив старой схеме «от вашего имени хотят оформить кредит». Перед тем как отправить пенсионерку в банк, мошенники объяснили, что некие банковские работники вступили в сговор с аферистами и теперь могут помешать ей перевести деньги на другие счета. Когда она стала переводить средства на счета злоумышленников, сотрудники банка предупредили пенсионерку о возможных действиях мошенников, но та не верила им.

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Маргарита Головатенко