Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов России для отдыха в августе

Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов России для отдыха в августе. Республика заняла шестое место, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Bronevik.com.

Лидирующие места заняли города: Москва на первом месте, далее идет Санкт-Петербург. На третьем месте находится Краснодарский край, на четвертой строчке — Приморский край и замыкает пятерку Новосибирская область.

После Татарстана в этом топе расположились: Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Отмечается, что средняя стоимость проживания в отелях этих регионов в августе составила 4 800 рублей за ночь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Казань попала в список городов, в которых туристы чаще всего бронируют отели на осень.

Кроме столицы Татарстана в данный перечень также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.

Отмечается, что средняя цена за отдых в гостинице в России составляет 3 115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони — две-три ночи. При этом около 36% всех заказов на осень приходится на гостиницы уровня три звезды, 11% — на четырехзвездочные, 10% — двухзвездочные. Вместе с этим пять звезд выбирают лишь около одного процента путешественников. Столько же — гостиницы с категорией «одна звезда». Кроме того, почти 40% спроса приходится на объекты размещения без звезд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин