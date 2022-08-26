Казань вошла в список городов, в которых туристы чаще всего бронируют отели на осень

Казань попала в список городов, в которых туристы чаще всего бронируют отели на осень. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Туту Отели».

Кроме столицы Татарстана в данный перечень также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.

Отмечается, что средняя цена за отдых в гостинице в России составляет 3 115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони — две-три ночи. При этом около 36% всех заказов на осень приходится на гостиницы уровня три звезды, 11% — на четырехзвездочные, 10% — двухзвездочные. Вместе с этим пять звезд выбирают лишь около одного процента путешественников. Столько же — гостиницы с категорией «одна звезда». Кроме того, почти 40% спроса приходится на объекты размещения без звезд.

Среди зарубежных городов осенью наиболее востребованы Минск, Стамбул и Гагра. Средняя цена за ночь за рубежом составляет 5 533 рубля, а более 70% брони приходится на отели уровня три звезды или четыре звезды.

Фото: Максим Платонов

21 августа сообщалось, что почти 80% россиян этой осенью планируют отдыхать на территории страны. Чаще всего граждане выбирают поездки в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Помимо этого, в топ вошли Минеральные Воды и Калининград. Также растет интерес к путешествиям за границу. Однако в основном это дружественные России страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, 25 августа глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в России стартовал осенний этап программы туристического кешбэка, который продлится до 10 сентября включительно.

— Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Напомню, что тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, максимум — 20 тысяч рублей, — рассказала Догузова.



Также она отметила, что осенний этап туристического кешбэка пройдет с некоторыми изменениями в условиях программы. Так, поездка должна включать минимум три ночевки. Ранее продолжительность тура, как и размещение в гостинице, составляла не менее двух ночей.

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Максим Кокунин