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Следком проверит деятельность Noize MC и Oxxxymiron после обращения «группы патриотов»

18:29, 05.12.2021 1
Следком проверит деятельность Noize MC и Oxxxymiron после обращения «группы патриотов»
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России проверит деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) после обращения в ведомство инициативной «группы патриотов» к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Инициаторы в обращении указали, что в творчестве музыкантов пропагандируется негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

Бастрыкин поручил изучить доводы обращения и дать правовую оценку произошедшему.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:19
    Отлично!! Присоединяюсь к патриотам!!!
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