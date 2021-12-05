Следком проверит деятельность Noize MC и Oxxxymiron после обращения «группы патриотов»
Следственный комитет России проверит деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) после обращения в ведомство инициативной «группы патриотов» к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Инициаторы в обращении указали, что в творчестве музыкантов пропагандируется негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.
Бастрыкин поручил изучить доводы обращения и дать правовую оценку произошедшему.
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