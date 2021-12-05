Блогер Якушев: «обращение группы патриотов» к Бастрыкину о Noize MC и Oxxxymiron было шуткой

Автор обращения «группы патриотов» к председателю СК РФ Александру Бастрыкину Дмитрий Якушев назвал шуткой свой текст о необходимости проверки деятельности музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).



В обращении указывалось, что в творчестве музыкантов пропагандируется негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

«Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал блогер.

Следственный комитет России проверит деятельность музыкантов после обращения. такое поручение дал Александр Бастрыкин.

Маргарита Головатенко